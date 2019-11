Arnaud Soly et QW4RTZ signent un medley délirant réunissant les meilleurs jingles du Québec

C’était un peu Noël avant le temps, ce dimanche 24 novembre, lorsque l’humoriste Arnaud Soly et le quatuor vocal QW$RTZ ont uni leurs forces pour offrir aux internautes un medley épique à souhait revisitant certains des jingles publicitaires les plus marquants au Québec.

Du Clan Panneton à MarineLand, en passant par Barbie’s Resto Bar Grill, Tim Hortons, Subway, Da Giovanni et la Casa grecque (pour ne nommer que ceux-là), le clip très coloré d’un peu plus de deux minutes risque fort bien de vous inciter à manger au resto ce soir, à vous acheter une nouvelle voiture, à mâcher de la gomme… et même à déménager.

Au moment de publier ces lignes, le clip délirant réalisé par Aurèle Desjardins avait été vu (et revu) plus de 110 000 fois.

Seule ombre au tableau : le mémorable jingle de Maxime Bernier brille par son absence. Une prochaine fois, peut-être...