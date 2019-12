Armes: Trudeau ne veut pas que les provinces fassent obstacle aux villes

THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld

THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld Le premier ministre Justin Trudeau s'entretient avec la Presse canadienne lors d'une entrevue de fin d'année à Ottawa.

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau promet de ne pas laisser ses homologues provinciaux faire obstacle aux plans des municipalités visant à interdire les armes de poing.

Dans une entrevue avec La Presse canadienne, M. Trudeau a également défendu l’intention de son gouvernement de permettre l’interdiction des armes de poing ville par ville plutôt que de promulguer une interdiction fédérale radicale.

Certains politiciens municipaux de Montréal, d’Ottawa et de Toronto, préoccupés par les fusillades mortelles, ont appelé à des mesures pour contrôler les armes de poing dans leurs villes.

Le gouvernement Trudeau prévoit habiliter les provinces et les villes à prendre des mesures pour gérer l’entreposage et l’utilisation des armes de poing sur leur territoire, étant donné qu’elles ont des besoins et des préoccupations différentes.

«Nous avons entendu un certain nombre de grandes villes nous dire qu’elles voulaient pouvoir interdire les armes de poing dans les limites de leur ville, a déclaré M. Trudeau. C’est quelque chose que nous entendons dans certains endroits très spécifiques à travers le pays, mais pas partout à travers le pays. Nous pensons que ce serait une étape importante pour aller de l’avant et donner aux villes et aux provinces des moyens pour le faire.»

Le groupe PolySeSouvient, une voix de premier plan pour le contrôle des armes à feu, plaide pour une interdiction des armes de poing à l’échelle nationale, arguant que les réglementations locales sont généralement inefficaces, comme le montre ce qu’il nomme «la mosaïque désastreuse de lois et de règlements disparates [à l’échelle] des villes et des états» aux États-Unis.

Les interdictions locales devraient également surmonter «d’énormes obstacles», dressés notamment par les gouvernements provinciaux idéologiquement opposés au contrôle des armes à feu. Les municipalités doivent aussi faire face à toute «une gamme de complications légales et juridictionnelles», a déploré le groupe dans une lettre ouverte envoyée au nouveau ministre de la Sécurité publique, Bill Blair.