Armes d'assaut de type militaire: le Bloc veut un programme de rachat obligatoire

OTTAWA — Le Bloc québécois souhaite un programme obligatoire de rachat pour les propriétaires d’armes d’assaut de type militaire, mais n’en fait pas une condition à son appui à un éventuel projet de loi pour l’instant.

Lors d’une conférence de presse, mardi après-midi, le chef Yves-François Blanchet a enjoint le gouvernement fédéral à faire preuve du «courage nécessaire» dans ce dossier.

«Si le gouvernement a l’intention d’assurer la sécurité des Québécoises et des Québécois et des Canadiennes et des Canadiens en restreignant la circulation et en prohibant les armes d’assaut de style militaire, qu’il se fasse pousser une colonne vertébrale et qu’il aille au bout de l’exercice. Nous, on le soutiendra dans ce contexte-là», a-t-il déclaré.

«À défaut, s’il y a tellement d’eau dans le vin qu’on voit au travers, il n’aura pas de misère à se trouver d’autres appuis, mais ça ne risque pas d’être le nôtre», a ajouté du même souffle M. Blanchet.