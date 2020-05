Ottawa bannit les armes à feu d’assaut de type militaire

artas via Getty Images La vente de 1500 modèles d'armes d'assaut n'est plus permise.

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau annonce la fermeture du marché des armes d’assaut de type militaire au Canada.

“Donc, à partir de maintenant, il n’est plus permis de vendre, d’acheter, de transporter, d’importer ou d’utiliser des armes d’assaut de type militaire au Canada”, a déclaré M. Trudeau, vendredi.

Ce changement, fait par voie réglementaire, est effectif immédiatement. Il s’applique à 1500 modèles et variantes d’armes d’assaut de type militaire.

Une période de grâce sera cependant accordée aux personnes qui possèdent ces types d’armes.

“Pour protéger les propriétaires d’armes à feu respectueux des lois de toute responsabilité criminelle, une période d’amnistie de deux ans sera établie pour qu’ils puissent se conformer à cette nouvelle réglementation”, a précisé M. Trudeau.

Le gouvernement prévoit par la suite un programme de rachat pour les propriétaires d’armes d’assaut de type militaire.

“Nous avons l’intention de présenter un projet de loi pour assurer une compensation juste”, a ajouté M. Trudeau.

Cette annonce survient moins de deux semaines après la fusillade la plus meurtrière de l’histoire du Canada. Un tireur en liberté a fait 22 morts et de nombreux blessés en Nouvelle-Écosse.

La PCUE bientôt loi

Le Sénat siège à compter de midi pour adopter la prestation canadienne d’urgence pour étudiants.

La PCUE fournira 1250$ par mois aux étudiants et 2000$ à ceux qui ont un handicap ou qui ont des personnes à charge.

Nombre de cas

Il y a eu plus de 800 000 tests administrés au Canada jusqu’à maintenant. Environ 7 % d’entre eux ont détecté la maladie.

Ces tests ont décelé 53 657 cas confirmés ou probables. La COVID-19 a provoqué la mort de 3223 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 27 538 cas au Québec, dont 1859 décès; 16 608 cas en Ontario, dont 1121 décès; 5355 cas en Alberta, dont 89 décès; 2112 cas en Colombie-Britannique, dont 111 décès; 947 cas en Nouvelle-Écosse, dont 28 décès; 389 cas en Saskatchewan, dont six décès; 275 cas au Manitoba, dont six décès; 258 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 118 cas au Nouveau-Brunswick, dont 114 guéris; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, dont 24 guéris; 11 cas au Yukon, dont huit guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; un seul cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.