L'armée souligne les lacunes de la défense canadienne après la frappe iranienne

L’armée canadienne affirme que la frappe de missiles iraniens contre des bases militaires en Irak souligne la nécessité d’un nouveau système pour défendre les troupes canadiennes contre les attaques aériennes ennemies par des avions, des missiles et des drones.

L’Iran a tiré mardi des missiles sur deux bases militaires en Irak, dont une qui abrite des troupes canadiennes depuis plus de cinq ans dans le cadre de la lutte contre Daech.

Lors d’une conférence de presse, mercredi, le premier ministre Justin Trudeau s’est dit soulagé que personne n’ait été blessé dans cette attaque en représailles au meurtre du haut gradé iranien Qassem Soleimani par un drone américain la semaine dernière.

Les troupes canadiennes en Irak et ailleurs sont régulièrement déployées avec des alliés qui ont ce qu’on appelle des «défenses antiaériennes au sol», ou l’acronyme GBAD en anglais dans le jargon militaire, ce qui peut inclure des intercepteurs de missiles, des canons antiaériens et des dispositifs de brouillage électroniques et aux lasers.

Mais la porte-parole de l’armée canadienne Karla Gimby, s’exprimant au nom du commandant de l’armée, le lieutenant-général Wayne Eyre, a fait valoir mercredi que l’attaque au missile illustrait la nécessité d’obtenir un nouveau système de défense aérienne pour les troupes au sol.

L’absence d’un tel système a été signalée par des commandants successifs de l’armée canadienne comme une lacune critique depuis que l’armée a retiré la dernière de ses armes de défense aérienne en 2012.