La mission de l'armée dans les CHSLD du Québec prolongée jusqu'au 26 juin

Selon M. Legault, ils ne sont plus que 750, dont seulement 400 qui travaillent dans les CHSLD, les autres étant affectés à la supervision de l’opération, un “ratio” que M. Legault a également dénoncé.

“Je n’ai toujours pas eu de réponse à savoir qu’est-ce qu’il y a de plus urgent au Canada ou à l’étranger que de s’occuper de nos aînés dans les CHSLD”, a lancé François Legault.

“Je veux être clair : les 1400 membres des Forces armées de l’Opération LASER sont toujours au Québec et sont actuellement en train d’être redéployés dans des CHSLD qui en ont plus besoin”, a déclaré M. Trudeau, contredisant ainsi M. Legault qui compte seulement 400 militaires à l’intérieur des centres.

Québec et Ottawa continuent donc de discuter de la requête du gouvernement Legault qui exige 1000 militaires jusqu’à la mi-septembre.

Avant l’annonce du prolongement jusqu’à la fin juin de la mission, le chef par intérim du Parti conservateur s’est rangé résolument dans le camp du premier ministre Legault dans ce dossier.

“M. Legault a une requête raisonnable”, a suggéré Andrew Scheer, en point de presse, vendredi matin. “Nous sommes (du) côté du premier ministre provincial qui a besoin de ressources additionnelles et c’est le gouvernement fédéral qui laisse tomber les provinces, qui laisse tomber les aînés”, a-t-il accusé.

Fièvre des voyageurs

Pendant des mois, la ministre fédérale de la Santé Patty Hajdu a assuré que la prise de température n’était pas un moyen efficace de prévenir la propagation du coronavirus. La ministre Hajdu se basait sur l’expérience pendant l’épisode du SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère.

Voilà que le gouvernement fédéral change d’avis.

On prendra donc la température de tous les passagers qui prendront l’avion en direction du Canada. Puis, on étendra la pratique à ceux qui s’envolent du Canada vers l’étranger et, par la suite, aux passagers aériens à l’intérieur du pays.

Tout passager fiévreux ne sera pas admis à bord d’un vol.

EN VIDÉO: la conférence de presse de Trudeau