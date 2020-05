Des militaires sont fiers d'aller aider dans un CHSLD de Ville Mont-Royal

Ce CHSLD comptait 186 résidants infectés par la COVID-19 en date de jeudi. Il s’agit du plus lourd bilan de contamination de la province.

Il y avait des soldats en uniforme de camouflage et des réservistes en tenue civile, mais tous étaient armés d’un masque de protection.

MONTRÉAL — Les soldats de l’armée canadienne sont arrivés en renfort vendredi dans un CHSLD de Ville Mont-Royal, l’un des plus touchés par la COVID-19 au Québec. Sans vraiment savoir ce qui les attend, ils se disent fiers d’aller aider des aînés pour une mission «à durée indéterminée».

Les soldats ont été informés de ce chiffre.

Ont-ils peur d’être contaminés?

«Pas du tout», répond sans hésitation le caporal Nicholas Gagnon.

«On n’a pas de craintes. On est bien formés et on est très confiants», a répondu le grand gaillard, qui fait partie de l’unité médicale.

«La peur ne fait pas partie de ce que l’on ressent.»

Il parle plutôt de fierté. D’être heureux de pouvoir mettre la main à la pâte. «Ce qui se passe, c’est assurément difficile d’un point de vue humain», commente le caporal Gagnon, qui a une spécialité de technicien médical.

Plusieurs résidences pour aînés sont dépassées par la propagation fulgurante du virus et manquent de personnel: le premier ministre François Legault a ainsi demandé l’aide de l’armée.

C’est le 12e régiment blindé du Canada, basé à Valcartier, qui est responsable de la logistique au CHSLD Vigi de Mont-Royal.

Deux tentes du vert kaki de l’armée ont été installées dans le stationnement, en plus d’un chapiteau blanc. Une vision inhabituelle dans cette ville cossue nichée en plein coeur de Montréal.

«Les tentes, c’est temporaire», explique la sergente Crystal Diamond. Lundi, des «hôpitaux de campagne» seront installés.