L’armée canadienne élabore des plans d’urgence pour empêcher la COVID-19 d’affecter sa capacité de défendre le pays et de poursuivre ses missions à l’étranger, en évitant que des adversaires potentiels profitent de la crise.

Les plans d’urgence font partie d’un effort plus large visant à limiter l’impact de la maladie sur les corps d’armée. On restreint notamment l’accès aux quartiers généraux militaires à travers le pays et on annule des voyages et des rassemblements non essentiels. Le chef d’état-major de la défense, le général Jonathan Vance, a ainsi ordonné notamment vendredi l’interdiction de tous les voyages internationaux du personnel militaire.

Dans une entrevue à La Presse canadienne, M. Vance rappelait plus tôt que deux avions russes avaient été “escortés” lundi au large des côtes de l’Alaska, exemple des menaces potentielles contre lesquelles l’armée doit continuer à se protéger malgré la pandémie de coronavirus.

Des avions militaires russes ont également été interceptés près de l’espace aérien du Royaume-Uni et de la Norvège à plusieurs reprises depuis une semaine, ce qui pourrait faire croire que Moscou “sonde” actuellement les défenses européennes et nord-américaines.

“Nous continuons à faire notre travail, notamment de décourager et, si nécessaire, vaincre les attaques contre le Canada, a déclaré le général Vance. Et une partie de la dissuasion est (...) notre capacité à intercepter ceux qui s’approcheraient de notre espace aérien et leur dire de ne pas le faire. On ne baisse pas la garde.”

En même temps, le général Vance rappelle que les plans d’urgence pour assurer la poursuite des activités sont aussi nécessaires pour que l’armée demeure apte à aider les Canadiens en cas de besoin.

Des commandants malades

Les armées du monde entier sont aux prises avec la COVID-19: plusieurs commandants en Europe sont atteints et en isolement, notamment le commandant des forces armées polonaises et celui de l’armée italienne. Les commandants militaires canadiens ont d’ailleurs annulé des déplacements non essentiels pour des conférences de planification avec des alliés, dont l’un serait responsable d’avoir infecté certains commandants en Europe.

Le général Vance a envoyé vendredi une lettre à tous les militaires canadiens et à leur famille ordonnant l’interdiction de tout voyage international pour le personnel militaire pendant au moins les trois prochaines semaines. Le chef d’état-major a expliqué qu’il avait l’obligation de s’assurer que l’armée puisse poursuivre ses opérations et se préparer ”à tout défi inconnu auquel nous pourrions faire face”.