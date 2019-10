L'armée américaine dévoile de premières images du raid contre Baghdadi

L’armée américaine a dévoilé mercredi de premières images et vidéos de son opération commando en Syrie qui a abouti à la mort du chef de l’État islamique (EI) Abou Bakr al-Baghdadi , cinq autres membres du groupe jihadiste, et deux «jeunes enfants».

Department of Defense via ASSOCIATED PRESS Cette image extraite d'une vidéo publiée par le ministère de la Défense le mercredi 30 octobre 2019 et affichée lors d'un briefing du Pentagone montre les forces spéciales américaines (en bas à droite) se dirigeant vers l'enceinte du chef de l'État islamique Abou Bakr al-Baghdadi, le samedi 26 octobre 2019.