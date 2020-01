L'armée sera déployée pour venir en aide aux Terre-Neuviens après le blizzard

THE CANADIAN PRESS/Paul Daly

THE CANADIAN PRESS/Paul Daly Les résidents du centre-ville de St-Jean, T.-N.-L., le samedi 18 janvier 2020.

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Le gouvernement fédéral se prépare à déployer l’armée canadienne pour venir en aide aux Terre-Neuviens qui doivent se relever du passage d’un blizzard qui a paralysé sa capitale Saint-Jean et l’est de la province avec des quantités de neige record. Certains secteurs ont reçu plus de 70 centimètres de neige.

L’état d’urgence déclaré vendredi à Saint-Jean et dans plusieurs municipalités environnantes demeurait en vigueur dimanche, obligeant la fermeture des commerces et entreprises et interdisant l’accès aux routes, sauf aux véhicules d’urgence.

L’heure est donc au pelletage et les équipes de Newfoundland Power s’affairent à rétablir le courant à quelque 3500 clients.

Tous les vols ont été annulés à l’aéroport international de Saint-Jean de Terre-Neuve et il était encore incertain dimanche matin à quel moment l’aéroport va pouvoir reprendre ses opérations.

Par ailleurs, les Terre-Neuviens ne doivent pas ranger leur pelle trop loin puisque d’autres précipitations de neige sont annoncées en début de semaine pour l’est de Terre-Neuve.

Selon les prévisions d’Environnement Canada, la prochaine bordée laissera généralement 10 cm et peut-être plus par endroits.

