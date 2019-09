Ariana Grande attaque Forever 21 pour avoir «copié son style»

Pour Ariana Grande, c’est clair, Forever 21 tente de pallier «au déclin de la marque» en utilisant son image de fashionista. Il n’en fallait pas moins à la chanteuse de 26 ans pour réclamer dix millions de dollars à la griffe américaine.

Comme l’a annoncé Reuters lundi 2 septembre, l’interprète de 7 Rings a constaté que la marque avait embauché des mannequins «étrangement ressemblants». Mais pas que. Elle les accuse également d’avoir copié son style vestimentaire ainsi que ses coupes de cheveux et divers accessoires dans sa dernière campagne Forever 21 x Riley Rose, marque de cosmétiques présidée par les deux filles du fondateur de Forever 21.

Si la marque a effacé les clichés concernés sur Instagram, le magazine Jezebelen a recensé quelques-uns qui laissent peu de doutes face aux accusations.

On peut y voir une jeune femme avec les mêmes yeux en amande, le teint hâlé et une chevelure brune attachée dans une longue queue de cheval. Sur la tête, elle porte une serre-tête à macarons couvert de strass, rendu célèbre par Ariana Grande dans son clip de 7 Rings.

Une plainte qui aurait pu être évitée

Selon le Hollywood Reporter, Ariana Grande aurait déjà interagi avec la marque il y a quelques mois après la sortie de son dernier album Thank You, Next. Forever 21 aurait tenté de négocier un accord marketing avec la chanteuse mais celle-ci aurait refusé, précisant que sa valeur marchande «comportait six chiffres». Face à ce refus, la marque de vêtements ne s’est pas résignée.

«La campagne a mis à profit le succès concordant de l’album Thank U, Next de Mme Grande en publiant au moins 30 images et vidéos non autorisées détournant le nom, l’image, la ressemblance et la musique de Mme Grande afin de créer une fausse impression de son soutien», peut-on lire sur la plainte d’Ariana Grande, disponible en ligne.

L’avocat de la chanteuse, Daniel Petrocelli, a lui-même affirmé que les activités de Forever 21 constituaient «une violation du droit de la publicité en Californie, une fausse approbation en vertu de la loi Lanham, une violation de marque déposée et une violation du droit d’auteur».

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

