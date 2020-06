Ottawa offre 14 milliards $ aux provinces, mais à certaines conditions

Adrian Wyld/La Presse canadienne via AP)

Adrian Wyld/La Presse canadienne via AP) Le premier ministre Justin Trudeau. (photo d'archives)

Le gouvernement fédéral propose de transférer 14 milliards $ aux provinces pour les aider à gérer la pandémie de COVID-19. Toutefois, cet argent vient à certaines conditions, ce qui risque d’agacer les provinces jalouses de leurs compétences, le Québec en tête.

Le premier ministre Justin Trudeau a présenté cette aide financière comme nécessaire “pour relancer le pays de manière sûre et sensée”.

“C’est de l’argent qui va être utilisé pour acheter de l’équipement de protection individuelle pour les travailleurs, y compris ceux qui travaillent dans le milieu de la santé. Ce seront des fonds pour payer le service de garde, pour offrir plus de financement aux municipalités, pour payer des congés de maladie et pour soutenir les plus vulnérables, comme les aînés qui vivent dans les CHSLD”, a détaillé le premier ministre à son point de presse vendredi avant-midi.

M. Trudeau a dit que comme la situation est différente d’une province à l’autre, ce “plan” qu’il continue à négocier avec les provinces en tiendra compte.

″À travers le pays, les Canadiens doivent avoir les mêmes outils, la même confiance pour faire face à une potentielle deuxième vague, pour pouvoir réussir à rouvrir l’économie”, a-t-il dit pour justifier la nécessité de “transferts ciblés”.

Un chèque pour les personnes handicapées

Le gouvernement fédéral versera un paiement unique de 600 $ aux personnes vivant avec un handicap. Cette aide sera de 300 $ pour les personnes âgées qui reçoivent déjà la sécurité de vieillesse et de 100 $ pour celles qui ont également droit au supplément de revenu garanti (SRG).

Les personnes âgées vont déjà recevoir un paiement unique, le 6 juillet, qui s’élèvera à 300 $ ou à 500 $ pour celles qui ont droit au SRG.

Un engagement

Justin Trudeau s’est engagé à rendre public le montant d’argent que le Parti libéral du Canada aura obtenu grâce à la subvention salariale mise sur pied par son gouvernement pour aider les employeurs en temps de pandémie.

“Je m’assurerai que le Parti libéral partage ces informations”, a promis M. Trudeau. Depuis plusieurs jours, le Bloc québécois reproche au PLC de profiter de cette subvention, Yves-François Blanchet y voyant un financement “illégal”.

Les néo-démocrates qui utilisent aussi cet argent ont promis de publier le montant exact qu’ils recevront. Les conservateurs, eux, rembourseront les sommes qu’ils auront reçues si leur prochain chef est Peter McKay ou Erin O’Toole; les deux candidats en tête dans la course au leadership du Parti conservateur du Canada ont promis de le faire.

Nombre de cas

Il y a eu plus de 1 787 000 tests administrés au Canada depuis le début de la pandémie. Environ 5 % d’entre eux ont détecté la maladie. On fait passer, en moyenne, 29 000 tests par jour.

Jusqu’à maintenant, on a recensé 94 325 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 7702 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 52 398 cas au Québec, dont 4935 décès; 29 747 cas en Ontario, dont 2372 décès; 7091 cas en Alberta, dont 146 décès; 2632 cas en Colombie-Britannique, dont 166 décès; 1058 cas en Nouvelle-Écosse, dont 61 décès; 648 cas en Saskatchewan, dont 11 décès; 298 cas au Manitoba, dont sept décès; 261 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 136 cas au Nouveau-Brunswick, dont un décès; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, tous guéris; 11 cas au Yukon, tous guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.