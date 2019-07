Vague de chaleur sans précédent dans l'Arctique

En fait, dimanche et lundi, il faisait plus chaud à la station Alert qu’à Victoria, la capitale de la Colombie-Britannique, réputée pour son climat doux et tempéré. Dave Phillips, climatologue en chef à Environnement Canada, soutient qu’une telle vague de chaleur au sommet du monde équivaut en fait à un mercure de 42 degrés le jour à Toronto. “On n’a jamais vu ça.”

🌡️21.0°C à Alert ce 14 juillet, station la plus septentrionale du #Canada (82,5°N de latitude, #Nunavut #Arctique ), NOUVEAU RECORD ABSOLU de température maximale à la station, battant les 20.0°C du 8 juillet 1956 (et record mondial au-dessus de 80°N). Exceptionnel ! #Arctic pic.twitter.com/GJWEirKXbD

M. Phillips souligne qu’il ne s’agit là que de la plus récente anomalie observée au cours d’un été long et chaud dans l’Arctique. À Iqaluit, au Nunavut, on a vu le mercure grimper jusqu’à 23,5 degrés mardi dernier - un niveau jamais enregistré un 9 juillet. L’Alaska a connu son deuxième mois de juin le plus chaud de toute l’histoire moderne.

Les records sont fracassés les uns après les autres - et pas par quelques décimales, précise M. Phillips, qui croit qu’on n’a encore rien vu. “Nos modèles météorologiques pour le reste de l’été nous disent: faites-vous à l’idée.”

Dans le cas d’Alert, la source de cette météo plus balnéaire qu’arctique est un important courant d’air qui aurait trouvé son chemin, on ne sait trop comment, vers le nord à partir du sud-est des États-Unis, a expliqué le climatologue.

Cela pourrait être lié à des changements dans le courant-jet, ce flux d’air rapide à haute altitude qui se déplace d’ouest en est. Ce courant-jet a ralenti ces dernières années et est devenu plus instable, tournant parfois en boucle beaucoup plus au nord ou au sud qu’en temps normal.

De nombreux scientifiques pensent que ces changements résultent - au moins en partie - de la fonte des glaces de mer. M. Phillips, lui, se fait prudent quant aux causes, mais “avec des températures jamais vues auparavant, vous ne pouvez pas en déduire que les changements climatiques ne constituent pas un facteur”.