Québec dévoile sa vision pour de nouvelles écoles rénovées... avec des matériaux québécois

Ministère de l'Éducation Image tirée du guide «Une nouvelle génération d'écoles» du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

Le premier ministre François Legault et le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge ont annoncé mardi la nouvelle allure et la nouvelle signature des futures écoles du Québec, qui seront agrandies, rénovées ou construites avec des matériaux d’ici, soit le bois et l’aluminium.

Elles arboreront également la couleur bleue du Québec.