«Après OD»: mea culpa et déclarations discutables pour Mathieu et Trudy

L’heure est aux mises au point et au mea culpa pour Math (Robi) et Trudy dans le plus récent épisode d’Après OD. Mais question d’éviter les (pas très) beaux malaises des soupers de gars et de filles des semaines précédentes, Marie-Lyne Joncas a pris les deux principaux intéressés à part pour discuter de leur rupture hautement médiatisée.

Ce qui marque d’emblée après chaque édition d’Occupation Double, c’est la propension de plusieurs candidats à vouloir continuer de laver leur linge sale en public alors que ces derniers devraient plutôt se concentrer sur la gestion d’une certaine image.

Ce qu’on voit à la télévision et la réalité, ce n’est pas la même chose, non?

Mais il s’agit ici d’une leçon que même certains candidats d’OD Bali n’ont toujours pas apprise (vous savez de qui on parle).

Quelques mois après avoir révélé ouvertement les infidélités de son ancienne flamme sur les réseaux sociaux et à la télévision, Trudy a pris la parole pour parler de la façon dont elle avait encaissé le choc de la nouvelle. Celle-ci ne croît pas d’ailleurs qu’une amitié soit possible entre les deux gagnants de la plus récente édition d’Occupation Double.

«Tu es tirée de tous bords, tous côtés. Mon repère, mon ancre à ce moment-là, c’était Math. J’ai perdu beaucoup de poids, je ne dormais plus, ç’a été difficile», a-t-elle confié.

La jeune femme a ensuite commenté les insultes et les menaces de mort que Mathieu a reçues au moment de ces révélations. Oui, certains téléspectateurs ont pris la situation personnelle à ce point.

«Peut-être que ç‘a été trop violent. En même temps, il n’a pas pensé à moi là-dedans. Il m’a humiliée moi aussi. J’épargne les détails, je trouve que je n’en ai pas vraiment dit, et je suis restée élégante là-dedans», a-t-elle déclaré.

«Je ne souhaite jamais de haine à personne, mais en même temps, je pense qu’il faut que tu assumes tes actes dans la vie.»

Des déclarations qui ont visiblement surpris la production, qui ne s’est pas gênée pour les accompagner d’une musique dramatique de circonstances.

Pas facile, la tournée des bars

De son côté, Mathieu considère qu’il mérite toujours la victoire pour son parcours atypique à Occupation Double Afrique du Sud, lui qui a dû s’y prendre trois fois plutôt qu’une avant de faire finalement son entrée dans les maisons.

De l’aveu de Trudy, c’est étonnamment lui qui poussait le plus pour que leur relation fonctionne. Mathieu a d’ailleurs confié que tout allait comme sur des roulettes lorsqu’ils ont décidé de mettre les efforts nécessaires pour faire évoluer leur couple.

Le problème, c’est que le mal était déjà fait, et tout s’est terminé dès l’instant où Trudy a découvert le pot aux roses.

Le traitement médiatique qui a suivi a particulièrement blessé Mathieu, notamment le passage des finalistes à l’émission La semaine des 4 Julie, dont il avait été exclu, et au cours duquel Trudy avait confirmé les raisons de leur séparation.

«Je capotais. C’était la première fois que les finalistes se retrouvaient, et je n’étais pas là. Je me sentais comme une merde. Ça m’a vraiment blessé, a déclaré le principal intéressé. On peut-tu mettre de l’eau dans notre vin et se calmer? J’ai été infidèle, je ne l’ai pas battue.»

Mathieu a néanmoins assuré à Marie-Lyne Joncas avoir appris sa leçon, après avoir présenté de nouveau ses excuses à l’ancienne élue de son coeur.

«Ça ne vaut tellement pas la peine. J’étais vraiment bien avec. J’ai commencé à développer des sentiments forts pour elle. J’ai toute scrappé, parce que je suis allé coucher avec… j’ai été infidèle. Trudy, je m’excuse profondément. Il n’y a rien que je vais pouvoir faire qui va effacer ça, mais je suis sincèrement et profondément désolé», a lancé Mathieu en guise de point final à cet autre chapitre de la longue et tumultueuse histoire d’Occupation Double.

Les épisodes d’Après OD sont disponibles sur le Noovo.ca.