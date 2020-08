COVID-19 et traçage: les partis d'opposition soulèvent plusieurs inquiétudes

Anadolu Agency via Getty Images

Mercredi matin, Mme Rizqy, ainsi que le co-porte-parole de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois, et le leader parlementaire du Parti québécois (PQ), Martin Ouellet, ont déclaré qu’ils ne téléchargeraient pas l’application, car selon eux, les bénéfices risquent d’être moins grands que les préjudices subis.

Ils ont rappelé que les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) “courent après les données personnelles” des gens, pour ensuite faire du croisement de données et vendre plus de produits.

Selon M. Nadeau-Dubois, les GAFAM ont vu la pandémie de COVID-19 comme une “occasion” de s’infiltrer davantage dans la vie privée des gens.

“Il y a un risque qu’à cause de la pandémie, on expose davantage notre vie privée, et que lorsque la pandémie se termine, (...) ces brèches dans la vie privée-là restent entières”, a-t-il prévenu en point de presse.

“Il faut juste être conscient que les entreprises qui nous proposent ces bébelles technologiques-là ont un agenda économique et veulent faire de l’argent, a-t-il poursuivi. Nous, comme députés, on a un agenda, mais il est différent. Nous, notre agenda, c’est la santé publique.”

