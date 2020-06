Une application de traçage de la COVID-19 prévue pour le début de juillet au Canada

smartboy10 via Getty Images

OTTAWA — Une application de téléphone mobile sera disponible début juillet au Canada pour aider à retracer les contacts d’une personne qui reçoit un diagnostic de COVID-19.

En annonçant le nouvel outil, le premier ministre Justin Trudeau a assuré que la vie privée des usagers sera tout à fait protégée.

«On va bientôt tester l’application en Ontario. Plusieurs provinces, dont la Colombie-Britannique, travaillent déjà avec nous, mais l’application sera disponible partout au Canada au cours des prochaines semaines. L’application sera volontaire, pas obligatoire, mais elle sera plus efficace si elle est téléchargée par le plus de gens possible», a dit M. Trudeau à son point de presse jeudi avant-midi.

«C’est complètement sous le contrôle de l’utilisateur», a insisté le premier ministre.

L’application alertera le propriétaire du téléphone dès qu’une personne qu’il a croisée reçoit un test positif. En recevant cette alerte, chacun pourra décider de contacter les ressources de santé locales.

«C’est un outil qui fonctionne beaucoup mieux quand toutes les provinces et territoires vont en faire partie», de l’avis de M. Trudeau. Il calcule que si au moins la moitié des Canadiens l’utilisent, l’outil sera «encore plus utile» et «pourrait avoir un impact vraiment transformateur sur notre réouverture».

Nombre de cas

Il y a eu plus de 2 254 000 tests administrés au Canada depuis le début de la pandémie. On fait passer en moyenne 36 000 tests par jour au Canada. La maladie a été détectée par seulement un peu plus de 1 % de ces tests.

Jusqu’à maintenant, on a recensé 100 146 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 8254 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 54 383 cas au Québec, dont 5340 décès; 32 917 cas en Ontario, dont 2553 décès; 7530 cas en Alberta, dont 151 décès; 2775 cas en Colombie-Britannique, dont 168 décès; 1061 cas en Nouvelle-Écosse, dont 62 décès; 693 cas en Saskatchewan, dont 13 décès; 306 cas au Manitoba, dont sept décès; 261 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 164 cas au Nouveau-Brunswick, dont deux décès; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, tous guéris; 11 cas au Yukon, tous guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.