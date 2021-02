Après avoir fait virevolter des tonnes de profils, accumulé les «salut, ça va» et autres conversations insipides qui n’amènent à rien sur les Tinder, Bumble et Grindr de ce monde, peut-être aviez vous pris la résolution de mettre les applis de rencontres de côté. Attendez, il y a Peel , conçue spécifiquement pour les célibataires qui recherchent sérieusement l’amour.

C’est que sur Peel, on ne peut pas cumuler 86 matchs, mais seulement deux à la fois, ce qui force les utilisateurs à choisir méticuleusement leurs potentiels matchs, et ensuite à approfondir la conversation avec eux.

Les célibataires ne sont pas non plus jumelés en fonction de leur apparence physique, mais bien de leurs intérêts communs et traits de personnalités partagés. Deux personnes se rencontrent puisqu’elles aiment toutes les deux «les festivals de musique à l’autre bout du monde, ou préfèrent les soirées tranquilles à regarder The Queen’s Gambit en buvant un verre de vin», illustre le développeur montréalais, Maxime Julian, qui a mis sur pied Peel avec son coloc célibataire.