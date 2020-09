Les Québécois en mal de plaisir auront bientôt une nouvelle destination pour assouvir leurs pulsions sexuelles et partager leurs fantasmes les plus coquins: la nouvelle section Olé de l’application de rencontres québécoise GoSeeYou .

À compter du 25 septembre prochain, sera proposée sur la plateforme payante une banque de membres ayant une envie commune: le sexe. Pas nécessaire de parler de pluie et de beau temps, l’Univers Olé est consacré aux échanges plus osés et sans tabou par messagerie ou via un service de discussion vidéo intégré à même l’application.