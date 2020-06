COVID-19: Québec mènera des consultations sur l'application proposée par Ottawa

iprogressman via Getty Images

Jeudi matin, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que cette application de téléphone mobile — fruit d’une collaboration avec Shopify, Blackberry et le gouvernement de l’Ontario — sera disponible début juillet au Canada.

Au bureau du ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale du Québec, Éric Caire, on indique que des consultations seront menées cet été au sujet de ce nouvel outil.

Elle sera d’abord déployée en Ontario, province dans laquelle elle a été développée, au début du mois de juillet.

M. Trudeau a déclaré que «plusieurs provinces», dont la Colombie-Britannique, ont manifesté un intérêt pour l’application et que celle-ci sera disponible partout au pays «au cours des prochaines semaines».

«L’application sera volontaire, pas obligatoire, mais elle sera plus efficace si elle est téléchargée par le plus de gens possible», a dit M. Trudeau à son point de presse jeudi avant-midi.

Manifestement, à Ottawa, on souhaite que l’ensemble des provinces et des territoires adhèrent à cette application ontarienne.

S’exprimant jeudi après M. Trudeau, la vice-première ministre et ministre des Affaires intergouvernementales, Chrystia Freeland, a dit qu’elle espère que cet outil sera la «base» pour une utilisation pancanadienne.

Les discussions se poursuivent avec les provinces et territoires, a-t-elle dit.

«Je pense que nous comprenons qu’avec la relance économique, on commence à voyager plus autour du pays et avoir une technologie vraiment nationale nous aidera dans notre lutte contre le coronavirus», a souligné Mme Freeland, lors d’une conférence de presse.

«C’est un outil qui fonctionne beaucoup mieux quand toutes les provinces et territoires vont en faire partie», de l’avis de M. Trudeau. Il calcule que si au moins la moitié des Canadiens l’utilisent, l’outil sera «encore plus utile» et «pourrait avoir un impact vraiment transformateur sur notre réouverture».

