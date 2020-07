L’application mobile gratuite utilise la technologie Bluetooth et fonctionne constamment en arrière-plan lorsque votre téléphone est allumé. Lorsque vous êtes à proximité d’un autre téléphone sur lequel l’application est installée, les deux appareils échangent des codes uniques aléatoires.

Même s’ils ne peuvent pas encore signaler leur diagnostic de COVID-19 à l’application, les Québécois peuvent d’ores et déjà installer et activer «Alerte COVID» sur leur téléphone intelligent pour être avertis s’ils entrent en contact avec une personne infectée. Vous hésitez à le faire? Le HuffPost Québec vous propose un petit tour d’horizon de l’application.

«Ces codes changent souvent et ne peuvent pas servir à vous identifier», assure l’application, née d’une collaboration entre Santé Canada, le Service numérique canadien, la province de l’Ontario et Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Selon le gouvernement, l’application «ne permet pas de localiser les utilisateurs ni de recueillir des renseignements personnels permettant de les identifier».

Lorsqu’une personne reçoit un diagnostic de COVID-19 dans une province arrimée au système (pour l’instant, il n’y a que l’Ontario), elle reçoit une clé à usage unique de son professionnel de la santé. Si elle choisit d’entrer cette clé dans l’application, les téléphones qui ont été à moins de deux mètres d’elle pendant plus de 15 minutes au cours des 14 derniers jours recevront une notification.





Quelles informations doit-on fournir?