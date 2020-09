Apple présente Apple One, de nouvelles montres, mais pas (encore) d'iPhone 5G

Vidéo: plus de détails sur l’Apple Watch Series 6 (en anglais)

L’ Apple Watch Series 6 , disponible en précommande dès mardi et en magasins vendredi, est commercialisée à partir de 529 $CAN.

Apple a présenté mardi de nouveaux modèles d’Apple Watch et d’iPad ainsi qu’un nouvel abonnement, intitulé Apple One, mais n’a pas fait d’annonce au sujet de son très attendu prochain iPhone, qui pourrait être compatible avec la 5G.

Une version d’entrée de gamme, l’ Apple Watch SE, est elle disponible à partir de 369 $CAN.

Apple One: abonnement complet

Autre nouveauté, Apple One, un abonnement aux plateformes de streaming, de musique et de jeu vidéo d’Apple ainsi qu’à son service de cloud (informatique à distance).

Le service de base sera lancé cet automne à partir de 15,95 dollars par mois au Canada, aux côtés d’un forfait famille (20,95 dollars par mois).

Un forfait premium (33,95 $CAN par mois), qui inclura Fitness + et Apple News +, la plateforme d’actualité de la marque, sera lui lancé au Canada, en Australie, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

“Avec Apple One, vous pouvez accéder au meilleur du divertissement Apple grâce à tous vos appareils préférés et avec un seul abonnement”, a décrit Eddy Cue, responsable des services et des logiciels informatiques de l’entreprise.

De nouvelles tablettes

Apple a aussi annoncé de nouvelles versions du modèle d’entrée de gamme de son iPad (à partir de 429 $CAN) et de son iPad Air (à partir de 779 $CAN).