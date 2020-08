En réaction, Epic Games a décidé de poursuivre Apple en justice. Le studio accuse le groupe californien d’abus de position dominante et de pratiques “anticoncurrentielles”.

“Apple est plus gros, plus puissant, plus enraciné et plus pernicieux que les monopoles d’antan”, déclame la plainte déposée jeudi devant un tribunal fédéral.

«Taxe tyrannique»

Environ 350 millions de personnes ont joué à Fortnite depuis 2017, année de la sortie de ce jeu de tir et de survie devenu une star des compétitions d’e-sport.

Epic Games a demandé au tribunal de forcer Apple à changer ses règles pour tous les développeurs d’applications.

“Apple impose des restrictions déraisonnables et illégales pour monopoliser les deux marchés”, indique la plainte du studio, qui qualifie la commission de 30% de “taxe tyrannique”.

“Apple est devenu ce contre quoi il pestait autrefois. Le monstre qui veut contrôler les marchés, bloquer la concurrence et étouffer l’innovation”, détaille le document.

Le fabricant de l’iPhone est dans le collimateur de nombreux régulateurs et éditeurs d’applications qui contestent l’emprise de la société sur l’App Store, passage obligé du téléchargement d’applications sur ses populaires appareils, des smartphones aux tablettes.