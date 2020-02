Apple est forcée de réduire sa production de iPhone en raison du coronavirus

Maskot via Getty Images

Apple a averti les investisseurs, lundi, qu’elle ne serait pas en mesure d’atteindre ses cibles financières au deuxième trimestre en raison de l’épidémie de coronavirus en Chine, qui l’a forcée à réduire sa production de téléphones iPhone.

La société de Cupertino, en Californie, a indiqué lundi que toutes ses installations de fabrication de iPhone se trouvaient à l’extérieur de la province de Hubei, et qu’elles avaient toutes rouvert leurs portes. Cependant, la production y reprend lentement, a-t-elle précisé.

Selon Apple, la demande pour les iPhone est également à la baisse en Chine, en raison de la fermeture de certains de ses magasins de vente au détail ou d’une réduction des heures d’ouverture.

Le 28 janvier, Apple avait dit s’attendre à ce que ses revenus du deuxième trimestre s’établissent entre 63 milliards $ US et 67 milliards $ US. Son deuxième trimestre se terminera le 30 mars.

Apple a ajouté que la situation évoluait et qu’elle fournirait plus d’information lors de sa prochaine conférence téléphonique trimestrielle, en avril.

