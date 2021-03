Anya Taylor-Joy a été la reine de la soirée des Golden Globes

Anya Taylor-Joy, consacrée meilleure actrice dans une mini-série pour son rôle de Beth Harmon dans Le Jeu de la dame (The Queen’s Gambit) aux Golden Globes , était tout simplement divine, dimanche 28 février.

Et comme on le dit, le diable est dans les détails. Pour rendre hommage à son personnage de Beth Harmon, Anya avait pensé à tout. Elle était reine jusqu’au bout des ongles! Un damier, des pions (minuscules) ainsi que la Dame composaient sa manucure, et cerise sur le gâteau écrit en tout petit «Modern Chess Openings», le fameux ouvrage fétiche de son personnage dans Queen’s Gambit. Un petite perfection du genre.