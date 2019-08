Non, les repas d’avion ne seront plus plates. La créativité et le souci du détail du talentueux chef montréalais Antonio Park embarquent à bord d’Air Canada à compter du 1er août entre Montréal et Tokyo. Ses plats signatures sont servis aux passagers de toutes les classes, même «Économique».

Les assiettes inspirées des origines sud-américaines et asiatiques du chef vont du chirashi canadien/ japonais (crevette ebi, saumon fumé, thon blanc aux épices Park, tamago maison, concombre et échalotes, salsa au ponzu) à la salade de papaye verte (carottes, radis daïkon, mangue,coriandre, vinaigrette japonaise aux prunes, échalote française, patate douce frite, pistaches, amandes et noix grillées), en passant par le ceviche, une côte de boeuf braisée à la sauce tamarin à l’érable ou curry de boeuf d’inspiration japonaise.