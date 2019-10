Les antisudorifiques naturels, vraiment efficaces?

YakobchukOlena via Getty Images

Après quelques essais, on constate que le produit nous protège des mauvaises odeurs, mais les aisselles ne demeurent pas au sec pendant «24h» tel que promis, rappelant davantage la fonction du déodorant.

Pourtant la marque canadienne Green Beaver a lancé en janvier dernier une gamme d’«antisudorifiques» «d’origine 100% naturelle». Ses nouveaux bâtons n’affichent ni aluminium ni zirconium, mais plutôt une technologie maison appelée NaturaDri «à base d’esters de cire de fleurs de jojoba et de mimosa associés à d’autres extraits de plantes». L’entreprise dit que cette dernière bloque «naturellement» les glandes sudoripares, mais n’a pas voulu en dire plus sur le procédé au HuffPost Québec.

Vous voyez un flacon affichant «naturel» en grosses lettres et vous vous dites que c’est inévitablement le meilleur choix? Pas si vite!

Les antisudorifiques commerciaux sont souvent pointés du doigt en raison de leur composition à base d’aluminium associée au cancer. Pour éviter ce risque, plusieurs optent pour les déodorants et anti sudorifiques dits naturels, sans aluminium. Mais sont-ils aussi efficaces? Tour d’horizon.

RUNSTUDIO via Getty Images

RUNSTUDIO via Getty Images

Tom’s of Maine, une autre compagnie largement reconnue pour ses produits «naturels» a aussi lancé des antisudorifiques. Toutefois, ici, on retrouve de l’aluminium. De «l’aluminium recyclé dérivé à l’origine du minerai de bauxite naturel», spécifie-t-on. Dans ce cas-ci, oui, c’est un antisudorifique, mais non il n’est pas naturel même s’il se retrouve sur la même tablette que les déos verts.

«Ça pique!»

S’il n’y a généralement aucune complication associée à l’emploi des déodorants naturels, et qu’il est plus sécuritaire d’éliminer l’emploi de produits à base d’aluminium, on doit se méfier de certains ingrédients présents dans les déodorants naturels, selon Dre. Vadeboncoeur.

«Qui dit naturel, dit extrait de plantes ce qui donne fréquemment des réactions allergiques cutanées», explique-t-elle.

Avant de l’appliquer sous vos aisselles. Il est conseillé de faire un test sur une autre partie de votre corps un peu moins sensible aux irritations.

Alors, c’est efficace?

Si le déodorant régulier est suffisant pour vous protéger des mauvaises odeurs, fort est à parier que les déodorants naturels vous conviendront aussi.

«Une personne avec une sudation normale pourra bénéficier des produits en vente libre qui finissent par se ressembler, confirme Sophie Vadeboncoeur. Ça finit par être une question de préférence. Si une personne sue très peu, mais a de mauvaises odeurs, un déodorant pourra suffire, qu’il soit naturel ou non.»

Si toutefois vous avez tendance à suer ou prévoyez une activité physique, les déos naturels risquent de ne pas tenir la route. Vous serez en nage avant même d’être arrivé au bureau ou d’avoir entamé votre deuxième série de squats.

Pourquoi sue-t-on? Le corps transpire lorsqu’il doit réguler sa température interne pour la ramener à 37 °C. Stress, émotions, ou maladies peuvent aussi accélérer la sudation. Pourquoi la transpiration pue? Qu’elle s’échappe des glandes eccrines (mains, pieds, front) ou des glandes apocrines (aisselles, anus, mamelons), la sueur n’a à l’origine pas d’odeur. C’est lorsqu’elle les bactéries à la surface de la peau s’en emparent puis la décomposent qu’elle prend une mauvaise odeur.

Nous avons testé 3 déodorants naturels

Antisudorifique 100% naturel Green Beaver (Voyage)