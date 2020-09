8 désinfectants qui ne puent pas

Se désinfecter les mains 800 fois par jour fait maintenant partie de notre routine. Autant ne pas s’empester chaque fois. Voici une sélection de produits désinfectants sans rinçage d’ici qui ne sentent pas mauvais.

Marcelle

Marcelle/Facebook

Quand une entreprise de soins pour la peau - québécoise en plus! - lance un désinfectant pour les mains, on prend ça au sérieux. Sans surprise, on est tombé sous le charme du gel désinfectant ultra doux de la marque. C’est qu’au lieu d’utiliser de l’alcool, Marcelle y insère du chlorure de benzalkonium à 0,13 %, un ingrédient antibactérien doux et efficace reconnu par Santé Canada, ainsi que de l’aloès.

Il ne sent rien, n’est pas collant et n’assèche pas nos pattes du tout. Un bon achat!

6,95 $ pour 120 ml - Disponible dans toutes les pharmacies

Stimulation Déjà Vu

Courtoisie Stimulation Déjà Vu

Fabriqués et créés au Québec par une entreprise spécialisée dans les expériences olfactives destinées au tourisme, ces vaporisateurs désinfectants sentent divinement bon en plus de rappeler des odeurs de chez nous. Trois options : «Balade en hiver», avec ses arômes frais de sapin, «De retour de mon jardin», herbacé et épicé, ou «Un voyage de ma fenêtre», qui nous transporte à la campagne.

Faits à partir d’une solution hydro-alcoolique désinfectante et hydratante à 80% d’alcool, ils conviennent aussi aux travailleurs de première ligne.

Bon à savoir : l’entreprise propose aussi depuis le mois d’août des stations désinfectantes pour les entreprises.

12 $ pour 60 ml / 30 $ pour ensemble de 3 contenants de 60 ml - Disponible en ligne

BKIND x Lotus Aroma

Courtoisie BKIND

À bas les désinfectants commerciaux, place aux bons petits produits d’ici comme celui de la marque montréalaise chouchou BKIND. Composé à 62% d’éthanol, puis enrichi d’aloès et d’huiles essentielles de citron et eucalyptus, il est doux et sent merveilleusement bon, quasi comme une journée au spa. On a tous besoin de répit - même olfactif - en cette pandémie!

BKIND offre un gel désinfectant gratuitement avec toutes les commandes en ligne de 100$ ou plus pendant le mois de septembre.

15 $ - Disponible en ligne

Laboratoire Dr Renaud

Laboratoire Dr Renaud

Une autre entreprise d’ici spécialisée en soins cosmétiques a lancé son désinfectant pendant la pandémie. Sa formule comprend 66% d’alcool éthylique de grade médical et est enrichie de glycérine et de vitamine E, lui permettant de tuer les germes et bactéries efficacement sans les assécher complètement.

On ne sent pas vraiment l’alcool, mais plutôt un soupçon de lime qui n’est pas désagréable du tout.

5,95$ pour 120 ml - 17$ pour 1 litre - Disponible en ligne et dans certains instituts de beauté

CARDEA

CARDEA

On n’aurait jamais cru qu’un produit antibactérien pouvait laisser une sensation de douceur et une odeur agréable sur les mains, jusqu’à ce qu’on essaie CARDEA.

C’est l’entreprise Présentoir Elite, pourtant spécialisée dans les présentoirs commerciaux, qui a trouvé la formule gagnante : un gel composé à 70% d’alcool isopropylique et qui dégage, oui, une odeur d’alcool au premier contact, mais qui laisse place à un parfum printanier assez sympa. On a toujours une bouteille en format poche à portée de main.

10,50$ pour 500 ml / Plusieurs formats de 60 ml à 4 litres - Disponible en ligne

Green Beaver

Courtoisie The Green Beaver The Green Beaver

L’entreprise canadienne spécialisée dans les produits naturels a lancé dans le contexte de la crise son désinfectant 100% naturel et non toxique, dont l’efficacité antivirale a été homologuée par Santé Canada.

Il contient 70% d’alcool d’origine végétale, de l’éthanol, est exempt d’antiviraux nocifs ou agressifs pour la peau, est enrichi de glycérine d’origine végétale qui a des propriétés apaisantes et adoucissantes, et sent un doux parfum de lavande, d’orange et de menthe provenant d’extraits d’huiles essentielles bios du Québec.

7,99$ - Disponible en ligne Dans un Jardin

Dans un Jardin/Facebook

L’entreprise québécoise a montré la force de sa reprise en temps de COVID-19 en lançant très tôt une série de gels antibactériens à base d’alcool homologués par Santé Canada. Ils sont doux pour les pattes et parfumés aux envoûtants effluves de coriandre et lime, pomme, pêche, lavande et vanille, ananas, gingembre, Ylang ou fleur de coton avec des extraits botaniques de production locale. On est conquis!

Disponibles en ligne dans les formats 200 ml (13,95$) et 250ml (15,95$) pour les particuliers et 200 ml et 1,5 l pour les entreprises. Maison Lavande

Capture d'écran maisonlavande.ca

La lavande est non seulement une odeur largement appréciée, mais elle est aussi un antibactérien naturel. L’équipe de Maison Lavande aurait donc été folle de ne pas lancer son gel assainissant. Dans sa formulation à base d’huile de lavande est ajouté le minimum d’alcool requis par Santé Canada pour l’appeler «gel antibactérien». Le produit conserve donc ses propriétés calmantes en plus de chasser les microbes.

5,95$ pour 60 ml / 14,95$ pour 250 ml - Disponible en ligne

