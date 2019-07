Anthony Hopkins joue du piano et il ne manque pas de talent

Thank you Thomas Aquinas College. #SantaPaula #California 📸: @juanmiguel_pfa pic.twitter.com/pCvCJdqTl0

Anthony Hopkins a partagé une improvisation le 27 juillet sur son compte Twitter. Sa vidéo vue plus de 200 000 fois n’a pas manqué de faire réagir les internautes impressionnés par l’interprète du terrifiant Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux, de Jonathan Demme.

«On a tous besoin d’écouter Sir Anthony Hopkins jouer du piano un dimanche matin», écrit un internaute, tandis qu’un autre s’interroge: «combien de talents un homme peut-il avoir?» Les internautes semblent se retrouver sur un point: «je pense que nous partageons tous la même pensée. Cet homme est une légende absolue.»

L’acteur ne se contente pas de jouer puisqu’il compose également. Il est notamment l’auteur d’une valse intitulée And The Waltz Goes On. Cette dernière a d’ailleurs été jouée pour la première fois par André Rieu et son orchestre à Vienne en 2011, en présence de son auteur.

L’acteur britannique a également composé la bande-originale des trois films qu’il a réalisés: Dylan Thomas: Return Journey (1990), August (1996) et Slipstream (2006). Il a aussi enregistré plusieurs albums de musique classique, dont un avec l’orchestre symphonique de Birmingham (Angleterre) en 2011.

Ce n’est pas la première fois qu’Anthony Hopkins se filme derrière un piano. L’acteur à la filmographie impressionnante a pris l’habitude de partager de courtes séquences sur Twitter depuis 2016. On peut le voir en action dans sa maison jouer de la guitare, du piano ou même peindre, son autre passion.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.