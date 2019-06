Anouk Meunier étonnée par sa propre nomination aux Gémeaux

Anouk Meunier a commenté ce week-end sa nomination «inattendue» en vue de la prochaine cérémonie des Prix Gémeaux. L’animatrice a été nommée dans la catégorie Meilleure animation (Téléréalité) pour XOXO.

Compte tenu des cotes d’écoute pour le moins décevantes et des critiques majoritairement négatives ayant miné «la nouvelle ère de la téléréalité», une telle reconnaissance a visiblement pris la principale intéressée par surprise autant qu’elle l’a réjouie.

«Parce que c’est de loin la nouvelle la plus inattendue de ma semaine! Et parce qu’une émission controversée ne diminuera jamais l’effort que je mets au travail, ma volonté de donner le meilleur de moi et ma passion pour mon métier et mon équipe… Merci!», a déclaré Anouk Meunier par l’entremise de son compte Intagram.

L’animatrice avait également commenté l’insuccès de XOXO en février dernier, expliquant sa décision de prendre part à l’aventure de par sa volonté de sortir des sentiers battus et de relever de nouveaux défis.

«Je sais qu’il y a eu des critiques négatives, mais cela n’a jamais touché mon travail, et cela n’a jamais été directement par rapport à moi ou au travail que j’ai fait. Donc je pense qu’au-delà de tout cela, les gens ont bien compris et ont reconnu que j’ai mis la même énergie là-dedans que j’en aurais mis dans un autre projet qui aurait peut-être eu plus de cotes d’écoute», avait-elle déclaré.

TVA avait confirmé quelques semaines plus tard que XOXO ne serait pas renouvelée pour une deuxième saison.

La 34e cérémonie des Prix Gémeaux sera diffusée le dimanche 15 septembre, sur les ondes d’ICI Télé.