Coronavirus: au tour de la soirée Artis d'être annulée

Sans surprise, TVA confirme, ce mardi 17 mars, que la soirée Artis n’aura pas lieu cette année, afin de respecter les mesures gouvernementales mises en place pour tenter de freiner la pandémie de coronavirus.

La production de la soirée Artis demandait la contribution de plus de 350 techniciens et artisans, en plus de nécessiter plusieurs semaines de répétitions.

Comme il est impossible de prévoir l’évolution de la propagation de la COVID-19, et suivant les recommandations du gouvernement du Québec, TVA ne peut envisager le regroupement de plus de 1000 personnes dans une salle de spectacle, ou même de reporter l’événement pour cette année», ont expliqué les représentants de la chaîne, par voie de communiqué.

«Dans les circonstances, et puisqu’il est de notre devoir à tous de prendre les précautions nécessaires, TVA a la responsabilité de protéger la santé des artistes, des artisans, des employés et du public.»

La soirée Artis devait être animée une fois de plus par Maripier Morin et Jean-Philippe Dion, et diffusée depuis le Théâtre Denise-Pelletier le 10 mai prochain, jour de la fête des Mères.