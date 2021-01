Annulation du projet Keystone XL: il n’y a pas de quoi se réjouir

Dès que le nouveau président Biden a décidé d’annuler le permis présidentiel de Keystone XL lors de sa journée d’inauguration, la compagnie opérant cet oléoduc, TC Energy, a annoncé devoir remercier plus de 1000 travailleurs canadiens dans les prochaines semaines. C’est aussi 2,4 milliards de dollars dont le PIB du Canada devra se priver avec l’annulation du projet. Y a-t-il réellement lieu de se réjouir?

Ce projet névralgique pour l’économie canadienne devait générer sur plusieurs années des milliards de dollars en recettes fiscales et redevances, permettant au Canada et aux provinces de financer une partie de nos services publics. La construction de l’oléoduc allait aussi créer 2 800 emplois de haute qualité et des opportunités de contrats locaux pour les soudeurs, les arpenteurs, les ingénieurs, les spécialistes de l’environnement et plus encore pour les communautés autochtones. Dans l’ensemble, c’est près de 17 000 emplois directs et indirects au Canada qui seront perdus.

Voilà l’ampleur des pertes économiques qui nous attendent si le gouvernement du Canada ne s’efforce pas de convaincre la nouvelle administration Biden de faire marche arrière.

Pendant ce temps, des groupes environnementaux ont applaudi la décision du nouveau président. Mais revoyons les faits: les oléoducs sont incontestablement le moyen le plus sécuritaire et bénéfique pour l’environnement d’acheminer les combustibles à bon port. Chaque année, 99,99 % du pétrole transporté par oléoduc au Canada l’est de façon parfaitement sécuritaire. En d’autres mots, environ 1,5 milliard de barils de pétrole brut et de produits pétroliers sont transportés sans danger chaque année par nos oléoducs. De toute cette quantité de combustible transportée, c’est l’équivalent approximatif de moins de deux wagons-citernes par année qui se déverse au Canada.