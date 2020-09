Le défilé du Père Noël annulé à Montréal

cyano66 via Getty Images

La COVID-19 a fait une autre victime: le traditionnel défilé du Père Noël qui se tient chaque année au centre-ville de Montréal a été annulé, a appris La Presse Canadienne. À Sherbrooke et Québec, les organisateurs jonglent avec l’idée.

La Société de développement commercial Montréal centre-ville affirme plancher sur des initiatives pour remplacer l’événement. Elles «seront annoncées cet automne et tiendront compte du contexte actuel associé à la pandémie», soutient l’organisme.

Selon l’organisme, le défilé a attiré environ 400 000 spectateurs l’an dernier et aurait été regardé par plus de 700 000 téléspectateurs rivés sur leur petit écran.

Le train illuminé qui sillonne le Canada et le nord des États-Unis roulera à nouveau «pour répandre la joie de Noël dès qu’il sera sécuritaire de le faire», a promis le président et chef de la direction du CP, Keith Creel, dans un communiqué.

Réflexion à Sherbrooke

À Sherbrooke, en Estrie, les organisateurs du défilé sont dans un «processus de réflexion» afin de déterminer s’ils maintiennent l’événement ou pas. Il n’est d’ailleurs pas clair si le Père Noël pourra se déplacer étant donné la fermeture des frontières, font-ils remarquer. Une décision sera prise au plus tard en début de semaine prochaine, nous dit-on.

Chose certaine, si le défilé a lieu, il ne se ferait pas dans une mouture «traditionnelle», a indiqué Sylvie Luce Bergeron, la présidente des Fééries hivernales de Sherbrooke. «L’année dernière on a attiré entre 32 000 et 35 000 personnes, a-t-elle lancé. Ça s’appelle un méchant rassemblement, ça.»

La ville, tout en laissant les organisateurs trancher sur la tenue d’un défilé, est «frileuse», a-t-elle constaté. L’annulation du défilé de Granby, non loin de là, met aussi «de la pression».

Les organisateurs planchent à mettre leurs énergies à organiser le Carnaval de Sherbrooke, une activité qui leur semble pouvoir être plus facilement adaptée à la situation sanitaire. «Et c’est au mois de février, mars prochain, a noté Mme Bergeron. On a du temps. Peut-être qu’on va mettre toutes nos billes dans le même événement en créant un petit défilé dans le carnaval.»

Diverses idées à Québec, mais pas de virtuel

Habituellement, environ 90 000 personnes s’installent le long des trois kilomètres du parcours pour assister au défilé. Il compte généralement 12 chars allégoriques et une soixantaine de tableaux. Aux alentours de 400 figurants sont costumés et maquillés, dont des troupes de danse, des personnages, des comédiens professionnels, des chanteurs, etc.