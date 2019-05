Qui veut cette «vieille cochonnerie de c*l» comme auto?

Les vendeurs d’autos n’appliquent pas tous la même stratégie de vente. Si certains vous montrent toutes les meilleures facettes du bolide devant vous, cette vendeuse Kijiji hilarante a plutôt fait le contraire.

Pour vendre sa Toyota Echo 2005, une certaine Sarah de Montréal a décidé de faire un anti-pitch de vente intitulé «vieille cochonnerie de c*l».

Dans son annonce sur le site de vente en ligne Kijiji, elle dépeint tous les aspects négatifs de sa voiture manuelle classée «irrécupérable» et affichée à 500$. Parmi les points les plus drôles et navrants à la fois, on note :

«Consomme une tinque aux 550 km, quand le tuyau à gaz ne fuit pas (sinon c’est plutôt 380 km).»

«Lumières d’aucune utilité le soir, surtout par temps brumeux.»

«Quelque chose coule à l’intérieur du côté passager (quoi exactement? Aucune idée et ne veut pas le savoir)»

«L’air climatisé marche une fois sur 19.»

«Un peu de rouille pour le look vintage.»

«La radio pogne juste à Granby.»

Sarah a au moins le mérite d’être honnête. Trop, peut-être? Sachez toutefois que la batterie est neuve et que le coffre à gants fonctionne bien. La bonne affaire… Surtout «pour pratiquer son jeu d’actrice en pleurs sur le bord de l’autoroute en faisant des SOS de la main», pointe la vendeuse.

Alors, à qui la (mal)chance?