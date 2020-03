COVID-19: les chèques d’assurance-emploi arriveront dans deux semaines

Le premier ministre québécois François Legault a profité de sa conférence de presse quotidienne pour se faire rassurant auprès de la population, notamment auprès des entrepreneurs et des citoyens ayant perdu leur emploi.

Ainsi, les chèques d’assurance-emploi devraient être disponibles le 6 avril, selon l’information reçue de Justin Trudeau, a-t-il indiqué.

Il s’est aussi adressé aux entrepreneurs: «Je comprends votre frustration», a-t-il dit, indiquant que le gouvernement avait reçu beaucoup d’appels depuis l’annonce de lundi et qu’il comprenait qu’il s’agissait de mesures difficiles.

«C’est normal d’être stressé, on va s’occuper de ces problèmes-là autant que possible au cours des prochaines semaines, mais la priorité est d’éviter la contagion», a indiqué le premier ministre en s’adressant à la population.

«C’est temporaire», a-t-il rappelé.

Plus on agira avec force, a ajouté le premier ministre, plus on pourra émerger rapidement de la situation.

«On a pris des mesures fortes, des mesures rapides, justement pour essayer que ça dure le moins longtemps possible», a dit M. Legault.

Plus de 1000 cas

Il y a maintenant 1013 cas de COVID-19 au Québec, a annoncé M. Legault, une hausse de 385 par rapport à la veille. 67 personnes sont hospitalisées (+22) et 31 se retrouvent au soins intensifs (+11).

Le bilan est toujours à quatre décès. 2500 personnes attendent un résultat de test au cours des prochains jours et 12 500 personnes ont reçu des résultats négatifs depuis le début de la crise.

Plus de détails à venir.

Avec La Presse canadienne.