Les années Trump ont porté un dur coup à la démocratie – voici comment la rebâtir

Dans les jours qui ont suivi l’insurrection du Capitole, plusieurs politiciens américains ont déclaré : «ce n’est pas qui nous sommes», «nous sommes meilleurs que cela» et «nous sommes la plus grande démocratie de l’Histoire». Mais ces paroles ne sauraient cacher le fait que les États-Unis sont loin d’être la démocratie rêvée par les Américains.

OPINION: Since the Capitol attack, we've heard the same words over and over: "This is not who we are." NPR's Sam Sanders disagrees. "There was a noose outside the Capitol, and some of those folks had on T-shirts that read 'civil war.' …it is who we are. It's who we have been." pic.twitter.com/FX4SPqcGp3

Il existe de nombreuses définitions de la démocratie, mais la description normative – une constitution, des élections équitables, un système judiciaire impartial et une série de structures et de processus administratifs vraisemblablement équitables et transparents – est attaquée dans l’Amérique contemporaine.

Chaque jour amène sa dose quotidienne de résultats d’indices boursiers et de sondages d’opinion, mais le chaos qui règne aux États-Unis depuis plusieurs années nous montre que nous avons besoin de meilleurs indicateurs de la santé et du dynamisme de la démocratie.

Nous plaidons pour une démocratie plus engagée de manière critique, ce qui inclut une participation plus forte de la société civile, une attention particulière à la justice sociale, aux inégalités sociales et aux relations de pouvoir, la nécessité d’établir des pratiques transformatrices, la solidarité et l’éducation. Discuter et mettre en place une démocratie plus saine implique d’avancer sur un terrain miné par la partisanerie et les divisions. Dans ce contexte, se contenter d’affirmer que nous vivons dans une démocratie n’est plus la seule option.

Nous préconisons de réexaminer la démocratie dans l’action, grâce au dialogue, à la délibération et à l’engagement. Se concentrer sur les problèmes et les enjeux importants serait préférable à l’éternelle course au pouvoir et au maintien de celui-ci.

Repenser la démocratie

Plusieurs questions sous-tendent cette réinvention de la démocratie. Par exemple :

Que savons-nous du commerce des armes, de la quantité d’armes vendues, à qui, comment ces armes sont utilisées, qui en sont les victimes?

Que comprenons-nous du phénomène de l’itinérance, en matière de coûts sociaux, économiques et politiques?

Comment documentons-nous et traitons-nous la question des femmes qui sont régulièrement violées, battues et tuées par les hommes dans notre société?

Quel est l’impact du racisme sur les personnes et la société?

Que faisons-nous pour répondre aux enjeux environnementaux et leur impact sur la planète?

Ce sont là quelques-unes des questions que tous les citoyens qui vivent en démocratie doivent se poser pour réfléchir à ses caractéristiques déterminantes au-delà des élections.

Il est nécessaire de remettre en question les composantes fondamentales de la démocratie afin d’évaluer si nos sociétés sont réellement démocratiques de manière précise, transparente et critique. Aux États-Unis, en particulier, il est important d’aller au-delà des affirmations sans réel fondement selon lesquelles «nous sommes la plus grande démocratie de la planète», surtout pour tous ceux qui s’en sentent exclus.