Une mannequin congolaise lutte contre les canons de beauté asiatiques

ANTHONY WALLACE via Getty Images

ANTHONY WALLACE via Getty Images

Le mouvement “ Black Lives Matter ” a permis de poser le débat sur la représentativité des modèles aux Etats-Unis ou en Europe. Mais en Asie, la mode reste dominée par un idéal de femme claire et mince qui ne reflète pas du tout la réalité de la région.

“J’entrais dans des agences et on me disait qu’ils préféraient des mannequins blancs plutôt que des mannequins noirs”, raconte à l’AFP Mme Ilunga, arrivée à Hong Kong en tant que réfugiée en provenance de République démocratique du Congo. “J’avais 17 ans, c’était violent.”