Anne-Élisabeth Bossé quitte «On est tous debout»

Anne-Élisabeth Bossé a annoncé, ce jeudi 25 février, qu’elle quittait l’émission matinale de Rouge, On est tous debout, pratiquement six mois jour pour jour après avoir entamé ce nouveau mandat à titre d’animatrice sur les ondes radiophoniques.

La raison de ce départ, c’est le rôle de premier plan que la comédienne a décroché dans la troisième saison de l’excellente série Plan B, dont le tournage doit débuter sous peu.

«C’est un rôle qui va me demander beaucoup de temps. Et qui dit temps, dit choix. Je vais devoir m’incliner et laisser la place à quelqu’un d’autre», a expliqué la principale intéressée à ses auditeurs.

C’est Marie-Ève Perron qui accompagnera Richard Turcotte et Meeker Guerrier, à compter du lundi 1er mars, elle qui faisait partie de l’équipe de L’heure du lunch, avec Benoît Gagnon et Marie-Lyne Joncas.

Anne-Élisabeth Bossé, Richard Turcotte et Meeker Guerrier avaient été désignés comme le nouveau trio d’animateurs d’On est tous debout en juin 2020, après que Rouge eut remercié Mélanie Maynard, Dominic Arpin, Marjorie Vallée et Patrick Langlois.