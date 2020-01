Anne-Élisabeth Bossé annonce son premier «one-woman show»

Dans une publication sur Instagram, elle a partagé son désir de créer un spectacle «drôle mais pas juste drôle, sensible, intelligent, mais drôle, un peu théâtral, que ça me ressemble, que ça allume l’esprit..», tout en citant son admiration pour l’actrice et réalisatrice britannique Phoebe Waller-Bridge – celle qui nous avait donné les succulentes séries Crashing et Fleabag.

C’est la boîte Encore spectacle qui produira ce spectacle d’humour. À l’écriture, la comédienne sera épaulée par le dramaturge Frédéric Blanchette (qui mettra également en scène le spectacle), et l’improvisatrice Suzie Bouchard.

«On ne m’enlèvera jamais de l’idée que la vraie force réside dans le direct, le contact, la scène, le personnel, et surtout, le rire. Après quelques petites ″saucettes″ dans le milieu des comiques, voilà que je me lance en toute inconscience dans la production d’un one-woman show: Jalouse», a fait savoir la principale intéressée par voie de communiqué.

Selon le groupe Encore, c’est à la suite de la Soirée carte blanche, qu’elle a animée l’été dernier dans le cadre du festival Juste pour rire, que le désir d’Anne-Élisabeth Bossé de présenter un one-woman show a pris forme.

Il faut dire aussi que la comédienne est une improvisatrice chevronnée, et que son fiancé, Guillaume Pineau, est lui-même humoriste.

On ne sait pas encore à quoi fait référence le titre de ce futur spectacle d’Anne-Élisabeth Bossé… mais parions qu’une bonne poignée de comédiennes sont déjà jalouses de tous ses talents.