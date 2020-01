Anne-Élisabeth Bossé nous prouve qu’elle est une grande fan de Céline

Anne-Élisabeth Bossé avait agréablement surpris bien des Québécois en imitant l’inégalable Céline Dion, lors du dernier Bye Bye. Force est de constater que si cette imitation était aussi réussie, c’est (en partie) parce que la comédienne a une admiration sans borne pour la queen de Charlemagne, et qu’elle connaît tout de son oeuvre!

La comédienne, qui a annoncé récemment la production de son premier one-woman show, a participé à une entrevue bien spéciale à La semaine des 4 Julie, ce jeudi, pendant laquelle elle devait répondre comme si elle était Céline. Et cela a donné lieu à de beaux moments.

Quand Julie Snyder lui a demandé si elle avait peur de monter toute seule sur scène, Anne-Élisabeth s’est empressée de répondre par I Drove All Night, avant de se reprendre et d’entonner All By Myself. Vous pouvez voir sa performance ici, un peu après 7:00.

L’animatrice a aussi abordé le fait que la comédienne multi-talents va bientôt se marier avec son amoureux, l’humoriste Guillaume Pineault, et en a profité pour lui demander si les deux tourtereaux avaient déjà trouvé le nom de leur futur enfant.

«Ziggy!» s’est empressée de répondre la pétillante invitée, avant d’ajouter plus sérieusement qu’elle n’était pas certaine de vouloir des enfants, dans le contexte actuel de la crise climatique.

Plus malaisant que Julien Lacroix

Autre fait saillant, dans l’émission de jeudi soir: on a présenté un extrait de l’entrevue que Julie Snyder avait menée avec Vincent Cassel et Monica Bellucci, en 1997, à l’époque où elle animait Le poing J. Et c’était encore plus malaisant que le stunt de Julien Lacroix au début de la semaine (parce que ce n’était pas une blague, cette fois)!

L’acteur français ne répond pas aux questions de l’animatrice; il préfère lâcher des soupirs et des rires méprisants. Julie Snyder a d’ailleurs confié qu’elle avait très hâte de lancer l’extrait, à ce moment-là… extrait pendant lequel Vincent Cassel a finalement quitté le plateau.

En revenant sur cette entrevue épouvantable, Anne-Élisabeth Bossé a confié qu’elle regardait Le poing J tous les soirs et qu’elle se souvenait très bien de cette entrevue en direct.

«J’étais avec ma mère et on l’haïssait!» s’est-elle exclamée.

La semaine des 4 Julie est diffusée du lundi au jeudi à 21h sur V.