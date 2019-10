Anne Dorval se remémore les hauts et les bas de l’époque de «Chambres en ville»

L’inimitable Anne Dorval figurait parmi les invités des Enfants de la télé, ce mercredi 2 octobre, et la comédienne a inévitablement été confrontée à un extrait de la mythique série Chambres en ville, extrait dans lequel son personnage de Lola se choque et va furieusement demander des comptes à l’une de ses colocataires.

La principale intéressée a affirmé garder de «très très beaux souvenirs» de cette expérience, ne la considérant aucunement comme un boulet dans sa carrière, même si elle juge que l’émission a plutôt mal vieilli, flirtant davantage avec le cartoon que la réalité.

«Je me trouve mauvaise! Je trouve ça insupportablement mauvais! Pas de sens du punch, c’est long, ça ne finit plus», a-t-elle commenté avec toute la vivacité qu’on lui connaît.

«C’est mauvais, mais je m’en fous, parce que c’est ce qui m’a permis d’apprendre ce métier, et j’ai eu un plaisir infini à faire ça.»

Non, la fiction n’est pas la réalité...

Pour des raisons toujours inconnues, les comédiens se font souvent aborder dans différents lieux publics (souvent à l’épicerie, apparemment) par des gens ne sachant pas toujours où tracer la ligne entre l’artiste et le personnage de fiction qu’il incarne à l’écran.

Anne Dorval a confié, à cet égard, avoir dû endurer son lot de bêtises de la part de certains téléspectateurs lorsque l’émission était en ondes.

«C’était un choc pour moi, parce que les gens ne m’aimaient pas, n’aimaient pas ce personnage-là. Ils la trouvaient très agressive, très agressante», a-t-elle expliqué.

«Les gens n’étaient pas fins avec moi, et on n’a pas de cours au conservatoire qui nous apprend à gérer une certaine célébrité naissante. Alors j’étais toujours un peu mal à l’aise de faire face à ces gens qui me donnaient des grosses claques dans le dos des fois, et qui m’insultaient. J’ai trouvé ça difficile.»

Heureusement, les temps ont bien changé. N’est-ce pas?

