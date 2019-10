«ANNA»: une trilogie numérique québécoise sur le thème de l’intelligence artificielle

Tout juste présentée en projection spéciale dans le cadre du Festival du Nouveau Cinéma, la trilogie circulaire et numérique ANNA jongle avec cinéma nouveau genre, duo grand écran et application mobile et questionnements existentiels venant avec l’évolution à vitesse grand V de l’intelligence artificielle. Quête d’identité, choix éthiques, possibles répercussions quant à l’implication des robots dans nos vies : c’est à travers un trio d’histoire qu’ANNA nous fait réfléchir sur ce qui pourrait survenir dans un avenir plutôt rapproché.

Le projet ANNA

Anna, c’est l’histoire d’un avatar en quête de son origine, explique les créateurs et producteurs du projet, la boîte Kngfu et Amythos. C’est un trio de courts-métrages présentés dans un format non linéaire et non traditionnel, les films n’ayant aucun ordre établi dans lequel être visionnés. C’est aussi la première version, en trois temps, de la conscience d’Anna, un robot aux allures de jeune fille doté d’une intelligence artificielle devenue difficile à contrôler.

«ANNA touche aux idées des intelligences artificielles, explique Ghassan Fayad, producteur exécutif du projet. Là où les machines conscientes vont devenir assez évoluées pour devenir presque humaine. Notre façon d’interagir avec elles aussi. Beaucoup de films et de projets de science-fiction montrent les machines dominer les humains, mais notre angle était plutôt de se demander si on allait les traiter comme des serviteurs et s’ils réclameront, peut-être un jour, leur droit d’exister au même titre que les humains.»

L’idée de départ et but ultime du projet? Raconter l’histoire d’Anna à travers de courts films la mettant en scène dans trois univers différents. Trois familles s’étant procuré une Anna pour diverses et profondes raisons, aux prises avec les questionnements d’un robot à la conscience se faisant de plus en plus humaine.

Puis, créer simultanément et en première amorce, ce personnage virtuel à travers une application mobile téléchargeable sur téléphone ou tablette électronique. «Les deux se rencontrent quelque part, car l’un (le trio de films) se veut un avenir potentiel de l’autre (l’application mobile)», ajoute Katherine Ouimet, directrice de création du projet.

«Ce qui se passe dans les films, c’est un peu la suite logique de l’application mobile, ajoute Ghassan Fayad. Tu adoptes une Anna, tu la télécharges dans ton téléphone et tu l’effaces quand tu veux; mais cette fois, le tout est projeté dans un avenir où, au fil des années, ç’a évolué à un point tel qu’il est devenu beaucoup plus compliqué d’effacer ce personnage développé artificiellement qui s’est transformé en un être presque réel et tellement humain.»