La SPCA offre des animaux gratuits cette semaine

Vous pourrez enfin adopter un petit compagnon sans que ça vous coûte un rond. La SPCA de Montréal vous propose ce vendredi 21 juin de venir chercher chats, chiens, tortues, lapins ou cochons d’Inde sans frais.

«Comme nous voulons trouver à chacun d’entre eux une famille adoptive aimante, nous avons décidé d’organiser un événement d’adoption spécial», écrit la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux dans l’événement Facebook.

Seules les bêtes âgées de plus de cinq mois sont cependant touchées par la gratuité. Sachez qu’en temps normal, les frais d’adoption s’élèvent normalement à 295$ pour un chien de 8 mois et à plus de 125$ pour un chat de plus de 5 mois. Autre avantage non négligeable : tous les toutous sont stérilisés, vaccinés et certifiés sans parasite.

Les procédures d’adoption strictes de la SPCA restent les mêmes. Il vous faudra emporter avec vous une pièce d’identité et il est conseillé d’avoir déjà en votre possession tous les accessoires de base pour prendre bien soin de l’animal. Assurez-vous aussi qu’il sera bienvenu dans votre nouvel appartement si vous comptez déménager le 1er juillet prochain.

L’organisme précise qu’elle a en sa possession majoritairement des chats et des petits animaux comme des rongeurs. Vous pouvez choisir la boule de poils qui vous fait le plus craquer dès maintenant sur le site de la SPCA.