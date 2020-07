L'animateur de télévision Regis Philbin s'éteint à l'âge de 88 ans

NEW YORK — Regis Philbin qui a animé pendant longtemps des émissions matinales et le jeu-questionnaire Who Wants to Be a Millionaire? à la télévision américaine est mort à l’âge de 88 ans.

Philbin est mort vendredi, à peine un mois avant son 89e anniversaire, de causes naturelles, selon un communiqué de la famille transmis par le porte-parole de l’animateur, Lewis Kay.

Les personnalités se sont succédé à l’émission qui portait son nom. On se rappellera surtout des échanges sur les événements de la veille qu’il avait avec sa co-animatice Kathie Lee Gifford à l’émission Live! with Regis and Kathie Lee de 1985 à 2000 ou Kelly Ripa à Live! with Regis and Kelly, de 2001 jusqu’à 2011.

«Il n’existe aucun mot pour tout mon affection pour mon grand ami Regis, a écrit Gifford, sur Instagram. Je l’adorais, tout simplement. Chaque jour avec lui était un cadeau.»