Mes angoisses et mon hypersensibilité sont privées de ce qui les calme

Je suis une personne qui soulage son anxiété grâce à la compagnie de ses amis, principalement. Je ne ressens presque jamais ce sentiment d’insécurité une fois avec eux, c’est donc ce qui me fait majoritairement le plus de bien.

Et lorsque j’ai le pied dehors, je ressens tous les bienfaits que cela peut m’apporter. J’apprécie le soleil qui caresse ma peau, le vent qui emmêle mes cheveux, la beauté apaisante de l’immense étendue d’eau qu’est la mer...

C’est également une forme de «soins» et de bien-être pour moi. En tout cas, les bienfaits de la nature calment mes angoisses.

Mettre de côté tout ce qui fait du bien

Et toutes ces choses-là m’ont été retirées dès la décision de l’instauration du confinement par notre gouvernement. Ce fut extrêmement dur au début d’accepter de devoir mettre de côté ce qui me faisait le plus grand bien.

Cela m’a rendu encore plus anxieuse. Je me rappelle même que lors d’un discours du gouvernement, ma respiration s’est accélérée, j’avais de plus en plus de mal à respirer, je tremblais et j’avais du mal à contrôler ça. Tout mon corps était pris d’une sensation étrange et très inconfortable. C’était le début de la crise d’angoisse...

À partir de ce soir-là, à la suite de ce discours, j’ai paniqué, encore plus. Je me disais «Mais comment vais-je faire sans mes amis? Comment vais-je faire sans pouvoir profiter de tout ce que j’apprécie et qui me sert de remède?» C’était horrible, ce confinement se présentait à moi comme une épreuve que je ne pourrais pas surmonter.

Anxiété et hypersensibilité exacerbées

Et en plus d’être anxieuse, je suis hypersensible, ce qui me faisait ressentir de fortes émotions sur le fait que le virus emporte trop de vies avec lui. J’étais triste... et si des membres de ma famille sont malades, et si ça les touchait? Me voilà plongée dans une angoisse profonde.

J’ai passé les premiers jours de confinement accompagnée d’une amie, chez elle. Ça m’a permis de ne penser presque à rien. Je dormais mieux, mon esprit était beaucoup plus libéré des pensées toxiques, je me sentais bien auprès de mon amie, très bien.

Être accompagnée d’une personne aimante, empathique et débordante de gentillesse durant cette période difficile à laquelle nous sommes confrontés est synonyme d’apaisement.

En tout cas pour moi qui suis anxieuse et qui déteste la solitude.

Solitude, confinement et solutions