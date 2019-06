L'anémie falciforme, une maladie méconnue qui fait des ravages

Oui... La douleur et la fièvre sont les deux causes parmi les plus fréquentes pour les visites à l’urgence. Ça illustre bien l’impact sur le quotidien de ces enfants. On ne sait pas à quel moment la douleur peut survenir et quelle complication elle peut entraîner. Il y a un aspect très imprévisible à cette maladie.

Cette maladie est une cause d’absentéisme scolaire. Chaque crise de douleur ne conduit pas nécessairement à une hospitalisation. Mais c’est clair qu’un enfant - qui a mal pendant quelques jours, et dont la douleur est contrôlée par des médicament forts comme la morphine - n’aura pas la concentration pour se rendre à l’école. Ces enfants sont plus susceptibles d’avoir des difficultés scolaires, et même de décrocher.

Vous avez développé de nouveaux protocoles, à Sainte-Justine, pour tenter de limiter les hospitalisations?

On a beaucoup travaillé en ce sens, au sein de nos équipes, pour repenser notre approche sur la prise en charge de la douleur.

La nouveauté a été d’utiliser plus de médicaments par voie orale, ce qui a permis de réduire le taux d’hospitalisation de 50%. Avant, quand des enfants se présentaient à l’urgence pour des crises de douleur, 90% d’entre eux étaient hospitalisés. À l’heure actuelle, on aide les patients à retourner à la maison avec un plan de traitement à domicile.

Quels sont les médicaments utilisés?

On utilise des médicament puissants, comme des opiacés. Par exemple, le fentanyl de façon intra nasale… C’est un médicament qui peut faire peur, mais si on l’utilise de manière contrôlée, bien encadrée, c’est excellent. Il offre un contrôle de la douleur assez rapide.