Andrew Scheer livre un plaidoyer pour «La Pat'Patrouille»

Entre les blocus ferroviaires et le coronavirus, une populaire émission pour enfants s’est taillée une place dans l’arène politique en fin de semaine dernière. Le chef conservateur Andrew Scheer a publié une vidéo dans laquelle il défend les vertus du capitalisme et... de La Pat’Patrouille.

L’article en question, intitulé «Does Paw Patrol encourage our kids to embrace capitalism? (L’émission Pat’Patrouille encourage-t-elle nos enfants à adopter le capitalisme?)», cite un professeur de criminologie qui a étudié les messages véhiculés par la populaire émission.

Liam Kennedy estime que la façon dont l’État est représenté - par l’entremise de la mairesse Goodway et du maire Hellinger - est problématique. «La Pat’Patrouille, une entreprise privée, est utilisée pour fournir des services sociaux de base dans la Grande Vallée», ce qui «envoie le message qu’on ne peut pas dépendre de l’État pour ces services», explique-t-il.

Le chercheur estime qu’il est possible que l’émission puisse rendre les enfants moins susceptible de critiquer le système capitaliste «qui cause du tort à l’environnement et reproduit les inégalités».

C’est cette critique du capitalisme qui passe mal pour Andrew Scheer.

«Le capitalisme de libre marché a bâti notre pays. Il faut le célébrer, pas le condamner!» a écrit le politicien conservateur dans le tweet accompagnant sa vidéo.

Il en profite aussi pour attaquer CBC, qui a donné une tribune à cet universitaire «un peu étrange», «sans remettre en question sa prémisse». «La CBC considère-t-elle que le capitalisme est une mauvaise chose? Le capitalisme et l’entrepreneuriat ont fondé notre pays.»

«Je sais que la CBC peut demander un chèque en blanc au gouvernement quand bon lui semble. Cependant, les simples citoyens doivent travailler fort pour mener une vie honnête et mettre à manger sur la table et nourrir leur famille», poursuit-il.