Andrew Scheer: pas de remise en question de son leadership avant avril

Adrian Wyld/The Canadian Press via ASSOCIATED PRESS Andrew Scheer (photo d'archives)

Les députés conservateurs ont voté contre la mise en vigueur de règles qui leur auraient donné le pouvoir de se débarrasser de leur chef Andrew Scheer à l’issue d’un vote au caucus, a appris La Presse canadienne.

Cela signifie que la question du leadership de M. Scheer sera désormais entre les mains des membres du parti, qui se réuniront en avril pour leur congrès bisannuel.

Les députés et les sénateurs conservateurs avaient manifestement plus que cette question à régler. Mercredi soir à 20h, il n’y avait toujours aucun signe que leur réunion, commencée sept heures plus tôt, approchait de sa fin.

Cet exercice, entamé mercredi en début d’après-midi dans un édifice parlementaire, est le premier depuis le vote du 21 octobre.

À l’ordre du jour se trouvait la possibilité d’adopter une règle qui aurait permis à 20 pour cent du groupe de déclencher une révision de la chefferie. On a pu apprendre, donc, que cette avenue n’a pas été retenue.

À l’entrée de la réunion, très peu de conservateurs exprimaient un appétit pour montrer tout de suite la porte à Andrew Scheer.

Tous ceux qui ont voulu répondre aux questions des journalistes disaient que c’est au chef de décider de son avenir et, s’il choisit de rester, ce serait aux membres, en congrès en avril prochain, de lui exprimer leur confiance ou pas.

Au lendemain de l’élection, M. Scheer a dit n’avoir aucune intention de démissionner, vantant son résultat: 121 députés et 34,4 pour cent du vote.

Mercredi, il a choisi de prendre une porte arrière pour se joindre à la réunion, évitant ainsi micros et caméras.

Sept heures plus tard, les journalistes l’attendaient toujours derrière la même porte.

«C’est les membres au Parti conservateur qui élisent un chef et c’est aux membres à décider de la suite des choses», de l’avis de Pierre Paul-Hus, un des 10 élus du Québec.

M. Paul-Hus ne voulait donc pas adopter les règles qui donneraient le pouvoir aux députés de se débarrasser de leur chef à l’issue d’un vote au caucus.