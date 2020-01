Les conservateurs déjà en mode séduction, en pleine course à la chefferie

OTTAWA — Les libéraux de Justin Trudeau auraient tort de penser qu’ils auront la vie facile pendant que les conservateurs se cherchent un nouveau chef, avertit Andrew Scheer.

Lors du caucus présessionnel de son parti, M. Scheer a déclaré qu’il n’était pas question pour les conservateurs de se laisser distraire par la course à la direction qui a lieu pour le remplacer dans quelques mois.

“Pendant ce temps, les libéraux de Trudeau pourraient penser que notre course à la direction va leur donner une balade gratuite. Ils ont tort. Nous allons continuer d’être ici à Ottawa et dans la Chambre des communes et sur le plancher des comités tous les jours, à se battre pour notre vision du pays”, a-t-il dit.

Il dit que les conservateurs démontreront pourquoi les Canadiens devraient voter pour un gouvernement conservateur à la prochaine élection.

“Les Parlements minoritaires peuvent prendre fin brusquement et de manière inattendue. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre une seule journée”, a-t-il poursuivi, lors d’un discours devant ses députés vendredi matin.

Il n’est toutefois pas clair quel sera l’ordre des priorités des conservateurs dès le début de la session.

Avant même qu’il soit déposé, le budget à venir a été critiqué par M. Scheer. Il a prédit que les libéraux tenteront “d’acheter” les votes des néo-démocrates et du Bloc québécois pour l’adopter.

EN VIDÉO: «le Parti conservateur est le seul qui peut garder notre pays fort et uni»