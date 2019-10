Andrew Scheer sait que son avenir comme chef conservateur n’est pas garanti

«Je pense que vous pouvez avoir les deux positions: vous pouvez avoir un point de vue personnel et vous pouvez reconnaître qu’au Canada, le premier ministre n’impose pas un point de vue particulier aux Canadiens», a-t-il déclaré à propos de son opposition à l’avortement et au mariage homosexuel.

Dans une entrevue exclusive à La Presse canadienne, M. Scheer a déclaré qu’une vaste analyse était en cours pour déterminer ce qui avait fonctionné ou non pour son parti lors de l’ élection qui a relégué les conservateurs dans l’opposition , malgré les innombrables scandales qui ont affecté le gouvernement libéral de Justin Trudeau .

OTTAWA — Andrew Scheer demeure convaincu qu’un premier ministre peut avoir un point de vue conservateur sur des questions controversées telles que le mariage homosexuel et l’avortement sans que les Canadiens ne craignent qu’il les impose au pays.

Néanmoins, la campagne des conservateurs a grandement souffert, au cours des 40 jours de la campagne électorale, de n’avoir pas réussi à opposer une réplique solide chaque fois que les rivaux de M. Scheer cherchaient à exploiter ses convictions profondes.

Les questions des autres chefs de parti, des experts et des médias à ce sujet se sont accumulées pendant une semaine avant que M. Scheer n’énonce clairement son point de vue pro-vie. Sa position sur le mariage homosexuel reste floue: elle a évolué depuis 2005, lorsqu’il a prononcé devant la Chambre des communes un discours que les libéraux ont exploité avant la campagne, mais on ignore de quelle façon.

Ces critiques sont maintenant renvoyées à M. Scheer au moment où un bilan se poursuit à l’interne. Mais il y a aussi un problème à l’externe: les membres du parti se réuniront en avril pour décider s’il doit rester en tant que chef.

M. Scheer dit qu’il sait que son avenir n’est pas garanti.

Il s’attendait à être tenu pour responsable, a-t-il admis, et il se réjouit que les députés conservateurs et la base du parti posent des questions difficiles. Il a indiqué qu’il attirera l’attention sur les bons côtés: une augmentation du nombre de sièges et une victoire historique pour ce qui est du vote populaire.

«Mon message aux membres sera le suivant: nous avons apporté des améliorations, nous avons réalisé des gains. Ce n’est pas satisfaisant, nous devons faire mieux, mais avec mon équipe, nous nous concentrons sur l’analyse de ce qui a fonctionné et de ce qui n’a pas fonctionné, et sur la façon de nous améliorer la prochaine fois. Nous allons examiner tous les aspects de cette question.»

Le conservatisme social de M. Scheer a été un sujet d’attaque perpétuel de la part des libéraux pendant la campagne. Une course dont le ton et la négativité ont été regrettés par le chef libéral Justin Trudeau cette semaine.

M. Scheer a rejeté les commentaires de M. Trudeau qu’il juge peu sincères.

Les conservateurs ont lancé leurs propres attaques négatives contre M. Trudeau, notamment en faisant circuler des allusions non fondées sur l’époque où M. Trudeau était enseignant et en alléguant que les libéraux et le NPD complotaient pour augmenter la TPS afin de financer leurs promesses.

M. Scheer a dit que ces attaques seront examinées dans le cadre de la révision interne du parti.

«Notre campagne s’est soldée par des résultats dont nous ne sommes pas satisfaits», a-t-il déclaré.

À voir: l’entrevue de Scheer avec La Presse canadienne (en anglais)